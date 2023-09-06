Агент Головина: «ПСЖ» не выходил с предложением, но разговоры были

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

«Прям конкретного интереса от «ПСЖ» не было, чтобы вышли с предложением. Разговоры и прощупывание почвы — да, но что на них обращать внимание?» — заявил Клюев «Матч ТВ».

Агент добавил, что у Головина все хорошо в «Монако», он выступает за большой клуб и ценит это.

Напомним, 27-летний футболист защищает цвета «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Головин сыграл в четырех матчах чемпионата Франции и забил один мяч.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость российского хавбека оценивается в 28 миллионов евро.