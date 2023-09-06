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Верратти согласился на переезд в Катар слухи

06 Сентября 2023 • 17:11 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может стать новым игроком катарского «Аль-Араби».

Как стало известно RMC Sport, 30-летний футболист покинет «ПСЖ», если клуб не предложит ему новый трудовой договор, который истекает в 2026 году. При этом источник отмечает, что Верратти уже дал согласие на переход в «Аль-Араби», но стороны пока не договорились о трансфере в полной мере. Сообщается, что клубам осталось урегулировать несколько деталей.

В нынешнем сезоне итальянский игрок на поле не выходил. Ранее появилась информация о том, что Верратти не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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