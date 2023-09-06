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Аль-Хелаифи: «Мы с Кампушем летом работали по 20 часов в день»

06 Сентября 2023 • 14:41 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи признался, что минувшим летом очень много работал вместе со спортивным директором клуба Луишем Кампушем. Напомним, парижская команда потратила на трансферном рынке почти 350 миллионов евро.

«Могу сказать, что летом мы с Луишем Кампушем работали по 20 часов в день на протяжение двух месяцев без остановки. Думаю, сейчас все видят результат этой отличной работы», – цитирует Аль-Хелаифи Record Portugal.

Несмотря на трансферы стоимостью в 350 миллионов евро, «ПСЖ» также летом напродавал игроков на 149 миллионов евро. 90 из них парижане выручили за Неймара, который перебрался в «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Луиш Кампуш
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