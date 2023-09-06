​«ПСЖ» не заявил Верратти на Лигу чемпионов

«ПСЖ» направил в УЕФА заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, в списке игроков не оказалось полузащитника Марко Верратти и нападающего Уго Экитике.

Стоит сказать, что в последние недели Верратти активно связывают с катарским «Аль-Араби». Итальянский полузащитник в планы рулевого «ПСЖ» Луиса Энрике не входит. Что касается Экитике, то летом вероятным казался его переход в «Айнтрахт», но сделка не состоялась.

На групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «ПСЖ» будут дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл».