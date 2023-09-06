Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – потрясающий футболист и отличный человек»

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, что думает о звездном нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе – потрясающий футболист и отличный человек. Наша команда еще никогда не была такой сплоченной, как на поле, так и за его пределами», - приводит слова президента парижского гранда Record Portugal.

Действующий трудовой договор 24-летнего форварда с французским клубом рассчитан до середины следующего года. По завершении срока контракта Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан забил пять мячей в трех встречах.