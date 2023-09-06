Бывший тренер «ПСЖ» Галтье может возглавить команду из Катара

Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить катарский «Аль-Духаиль», сообщает RMC Sport.

На этом посту Галтье может сменить известного в прошлом аргентинского футболиста Эрнана Креспо, чья команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Катара.

Напомним, что в прошлом сезоне «ПСЖ» под руководством Галтье выиграл чемпионат Франции. Ранее 57-летний специалист также возглавлял «Ниццу», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Отметим, что сейчас «ПСЖ» возглавляет испанский тренер Луис Энрике. После четырёх туров Лиги 1 действующий чемпион Франции занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Монако» на два очка.