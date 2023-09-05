​Карпин оценил дебютный отрезок Кузяева в «Гавре»

В летнее трансферное окно полузащитник Далер Кузяев перебрался в «Гавр». В четырёх матчах чемпионата Франции 30-летний футболист записал на свой счёт два гола. Кузяев даже попал в символическую сборную четвёртого тура Лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.

«Нет, не удивило его начало в «Гавре». Замечательно. Не обсуждали с ним [дебют]. Он сам может определить, что ему нужно, а что нет», - цитирует Карпина ТАСС.

Стоит сказать, что Далер Кузяев не получил вызов на сентябрьский сбор российской национальной команды. Ранее Валерий Карпин объяснял такое своё решение по футболисту.