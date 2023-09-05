«ПСЖ» надеется, что хорошие выступления в Лиге чемпионов могут убедить Мбаппе остаться

«ПСЖ» не теряет надежд сохранить своего нападающего Килиана Мбаппе. По информации от L’Equipe, руководство парижского клуба надеется, что успешные выступления в Лиге чемпионов могут убедить француза продлить свой истекающий контракт.

Напомним, Мбаппе ещё в начале лета уведомил руководство «ПСЖ», что не собирается продлевать соглашение. Из-за этого парижане на определённый срок вывели нападающего из состава и применили к нему жесткие санкции. В конечном итоге Килиан вернулся в обойму, но его мнение по поводу нового контракта ещё не изменилось.

Ранее Мбаппе связывали с переходом в мадридский «Реал» следующим летом на правах свободного агента.