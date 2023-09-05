«Лион» впервые за почти 60 лет пропустил четыре мяча за тайм матча Лиги 1

Катастрофой завершился для французского «Лиона» матч четвертого тура французского чемпионата, «ткачи» проиграли «ПСЖ» со счетом 1:4. При этом все четыре мяча в свои ворота «Лион» получил еще в первом тайме.

Как оказалось, французский клуб не получал четыре мяча в свои ворота в матче Лиги 1 в ходе одного тайма почти шесть десятков лет. В августе 1966 года «Лион» проиграл со счетом 2:5 «Нанту», и тогда также четыре мяча «ткачи» получили в ходе первого тайма.

Через две недели «Лиону» предстоит сыграть с «Гавром», этот матч в рамках пятого тура Лиги 1 состоится семнадцатого сентября.