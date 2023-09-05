Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» впервые с 1995 года опустился на последнее место в турнирной таблице Лиги 1

05 Сентября 2023 • 01:25 Комментировать
Лион
1:4
ПСЖ
окончен

Очень неудачно начал сезон во французском чемпионате былой гегемон «Лион» - «ткачи» заработали лишь одно очко после четырех туров. Команда проиграла «Страсбургу», «Монпелье» и «ПСЖ», и лишь в игре с «Ниццей» сумела набрать очко.

Как результат, «Лион» опустился на последнее место в турнирной таблице, и такого с клубом в 21-м веке еще не случалось. В последний раз такое с «Лионом» имело место в сезоне 1995/1996, в котором победу одержал «Осер» - единственный раз в своей истории. А «Лион» тогда в итоге занял одиннадцатое место.

В следующем туре «Лион» сыграет в домашнем матче с «Гавром».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
02:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе отказался от 100 млн евро бонусов, но не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» слухи
01:48 · Франция. Лига 1
«Лион» впервые за почти 60 лет пропустил четыре мяча за тайм матча Лиги 1
01:25 · Франция. Лига 1
«Лион» впервые с 1995 года опустился на последнее место в турнирной таблице Лиги 1
04 Сентября
20:37 · Франция. Лига 1
«Ланс» объявил о подписании экс-игрока «Лестера» Нампали Менди официально
20:03 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался об игре Кузяева во Франции 1
19:22 · Франция. Лига 1
Радимов: Головин — один из лидеров «Монако», но у Кузяева в «Гавре» другие перспективы
18:06 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Монако» признали Головина лучшим в игре с «Лансом»
17:01 · Франция. Лига 1
Головин — о результатах «Монако»: «Это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе»
14:41 · Франция. Лига 1
​Сёмин дал оценку Кузяеву
13:41 · Франция. Лига 1
​Пирес назвал Неймара плаксой
13:24 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Ещё слишком рано называть Далера царём» 1
11:53 · Франция. Лига 1
Кузяев и Головин попали в сборную тура Лиги 1
11:39 · Франция. Лига 1
Тренер «Гавра»: «Кузяев - лучший из всех игроков, с кем я работал»
11:30 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию» 2
11:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не подпишет Боржеса
Все новости
Рекомендуем