«Лион» впервые с 1995 года опустился на последнее место в турнирной таблице Лиги 1

Очень неудачно начал сезон во французском чемпионате былой гегемон «Лион» - «ткачи» заработали лишь одно очко после четырех туров. Команда проиграла «Страсбургу», «Монпелье» и «ПСЖ», и лишь в игре с «Ниццей» сумела набрать очко.

Как результат, «Лион» опустился на последнее место в турнирной таблице, и такого с клубом в 21-м веке еще не случалось. В последний раз такое с «Лионом» имело место в сезоне 1995/1996, в котором победу одержал «Осер» - единственный раз в своей истории. А «Лион» тогда в итоге занял одиннадцатое место.

В следующем туре «Лион» сыграет в домашнем матче с «Гавром».