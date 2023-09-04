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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» объявил о подписании экс-игрока «Лестера» Нампали Менди официально

04 Сентября 2023 • 20:37 Комментировать
Ланс
...
Мец
16.09 22:00

Бывший полузащитник «Лестера» Нампали Менди пополнил состав «Ланса». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

31-летний сенегальский хавбек заключил с «Лансом» трудовой договор на два года.

Напомним, Менди покинул «Лестер» минувшим летом на правах свободного агента. Футболист выступал за клуб с 2016 года.

По данным СМИ, в последний день трансферного окна в Европе Менди был близок к переходу в «Фулхэм», однако переход не состоялся.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Менди в 2,5 млн евро.

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Ланс Нампали Менди трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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