Бывший полузащитник «Лестера» Нампали Менди пополнил состав «Ланса». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

31-летний сенегальский хавбек заключил с «Лансом» трудовой договор на два года.

Напомним, Менди покинул «Лестер» минувшим летом на правах свободного агента. Футболист выступал за клуб с 2016 года.

По данным СМИ, в последний день трансферного окна в Европе Менди был близок к переходу в «Фулхэм», однако переход не состоялся.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Менди в 2,5 млн евро.