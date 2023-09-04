Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Радимов: Головин — один из лидеров «Монако», но у Кузяева в «Гавре» другие перспективы

04 Сентября 2023 • 19:22 Комментировать
Монако
3:0
Ланс
окончен

Известный тренер Владислав Радимов прокомментировал попадание российских игроков Александра Головина и Далера Кузяева в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

«Ребята – молодцы, заслуженное попадание! Их клубы – «Монако» и «Гавр» – добились побед, а «Монако» сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает», — приводит слова Радимова RT на русском.

При этом эксперт считает, что у Кузяева немного другие перспективы в «Гавре», ведь он там новичок, а команда только что вышла в элитный дивизион.

После четырех туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции, набрав десять очков. «Гавр» — десятый, в копилке команды пять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Владислав Радимов Александр Головин Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
20:37 · Франция. Лига 1
«Ланс» объявил о подписании экс-игрока «Лестера» Нампали Менди официально
20:03 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался об игре Кузяева во Франции 1
19:22 · Франция. Лига 1
Радимов: Головин — один из лидеров «Монако», но у Кузяева в «Гавре» другие перспективы
18:06 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Монако» признали Головина лучшим в игре с «Лансом»
17:01 · Франция. Лига 1
Головин — о результатах «Монако»: «Это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе»
14:41 · Франция. Лига 1
​Сёмин дал оценку Кузяеву
13:41 · Франция. Лига 1
​Пирес назвал Неймара плаксой
13:24 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Ещё слишком рано называть Далера царём» 1
11:53 · Франция. Лига 1
Кузяев и Головин попали в сборную тура Лиги 1
11:39 · Франция. Лига 1
Тренер «Гавра»: «Кузяев - лучший из всех игроков, с кем я работал»
11:30 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию» 2
11:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не подпишет Боржеса
10:51 · Франция. Лига 1
«Царь родился: во Франции восхищаются Кузяевым
10:05 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» отреагировали на громкие слова Неймара о «пережитом аде»
09:58 · Франция. Лига 1
Энрике отреагировал на слова Неймара о «пережитом аде» в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем