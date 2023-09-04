Радимов: Головин — один из лидеров «Монако», но у Кузяева в «Гавре» другие перспективы

Известный тренер Владислав Радимов прокомментировал попадание российских игроков Александра Головина и Далера Кузяева в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

«Ребята – молодцы, заслуженное попадание! Их клубы – «Монако» и «Гавр» – добились побед, а «Монако» сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает», — приводит слова Радимова RT на русском.

При этом эксперт считает, что у Кузяева немного другие перспективы в «Гавре», ведь он там новичок, а команда только что вышла в элитный дивизион.

После четырех туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции, набрав десять очков. «Гавр» — десятый, в копилке команды пять баллов.