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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — о результатах «Монако»: «Это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе»

04 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать
Лорьян
...
Монако
17.09 14:00

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился комментарием о результатах команды в новом сезоне чемпионата Франции.

«Хорошо стартовали. Наверное, это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе. Смотримся очень уверенно. Думаю, что если так продолжим, то будут большие шансы на медали», — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в четырех турах Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав десять очков.

Следующую игру монегаски проведут 17 сентября против «Лорьяна».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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