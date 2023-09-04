Головин — о результатах «Монако»: «Это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе»

Хавбек «Монако» Александр Головин поделился комментарием о результатах команды в новом сезоне чемпионата Франции.

«Хорошо стартовали. Наверное, это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе. Смотримся очень уверенно. Думаю, что если так продолжим, то будут большие шансы на медали», — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в четырех турах Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав десять очков.

Следующую игру монегаски проведут 17 сентября против «Лорьяна».