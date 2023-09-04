​Сёмин дал оценку Кузяеву

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике Далере Кузяеве. В четырёх матчах чемпионата Франции за «Гавр» Кузяев отметился двумя забитыми голами. Россиянин даже попал в символическую сборную четвёртого тура Лиги 1.

«Кузяев - очень работоспособный игрок, у него хороший уровень подготовки. Он всегда в хорошем физическом состоянии. Это футболист, который всегда всё делает для команды. Я думаю, что он ещё больше проявит себя во французской лиге», - сказал Сёмин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Гавр», за который теперь выступает Далер Кузяев, после четырёх туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда смогла раздобыть пять зачётных баллов.

Следующий матч Лиги 1 «Гавр» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Лиона» на выезде.