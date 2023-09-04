​Пирес назвал Неймара плаксой

Звёздный нападающий Неймар, который в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль», сказал, что в «ПСЖ» он и Месси пережили ад. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом французский футболист Робер Пирес.

«Я бы назвал его плаксой. Быть профессиональным футболистом – значит выдерживать давление. Иногда, когда ты играешь хорошо, приятно получать похвалу. Если ты этого не делаешь, то… это часть футбола», - сказал Пирес Canal+.

Отметим, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за трансфер бразильского форварда 222 миллиона евро.