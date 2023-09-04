Отец Кузяева: «Ещё слишком рано называть Далера царём»

Адьям Кузяев, который является отцом полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на материал Lequipe о своем сыне. Французские журналисты прозвали российского хавбека «царём» после матча с «Лорьяном» (3:0).

«Называют царем? Еще слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди еще очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс», - приводит слова отца «Спорт-Экспресс».

В прошедшем матче с «Лорьяном» Кузяев отметился забитым мячом. Он был включен в символическую сборную Лиги 1 по итогам четвертого тура.

Далер перешел в «Гавр» на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт.