Кузяев и Головин попали в сборную тура Лиги 1

Журналисты Lequipe составили символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции. В нее были включены два россиянина: полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев.

В прошедшем туре Головин отметился первым голом в сезоне, поразив ворота «Ланса» (3:0). Кузяев также забил один мяч, чем помог своей команде одолеть «Лорьян» (3:0).

Помимо российских футболистов, в символическую сборную попали: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Марко Асенсио, Килиан Мбаппе (все - «ПСЖ»), Алиду Сейду («Клермон»), Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Мохамед Камара (все - «Монако»).

По итогам четырех туров «Монако» лидирует в таблице Лиги 1.