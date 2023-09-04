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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев и Головин попали в сборную тура Лиги 1

04 Сентября 2023 • 11:53 Комментировать

Журналисты Lequipe составили символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции. В нее были включены два россиянина: полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев.

В прошедшем туре Головин отметился первым голом в сезоне, поразив ворота «Ланса» (3:0). Кузяев также забил один мяч, чем помог своей команде одолеть «Лорьян» (3:0).

Помимо российских футболистов, в символическую сборную попали: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Марко Асенсио, Килиан Мбаппе (все - «ПСЖ»), Алиду Сейду («Клермон»), Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Мохамед Камара (все - «Монако»).

По итогам четырех туров «Монако» лидирует в таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Александр Головин Далер Кузяев
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