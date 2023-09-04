Тренер «Гавра»: «Кузяев - лучший из всех игроков, с кем я работал»

Наставник «Гавра» Лука Элснер высказался об игре полузащитника команды Далера Кузяева после поединка четвертого тура Лиги 1 против «Лорьяна» (3:0). В прошедшей встрече россиянин отметился забитым мячом.

«Наверное, Далер – лучший из всех игроков, с которыми я работал. Благодаря своему высокому игровому интеллекту Кузяев всегда может быть на пару шагов впереди соперников. Кроме того, это очень технически оснащенный футболист», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента, подписав двухлетний трудовой договор. В текущем сезоне Лиги 1 россиянин сыграл четыре матча и забил два мяча.