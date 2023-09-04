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Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой: «Огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию»

04 Сентября 2023 • 11:30 Комментировать (2)
Лион
...
Гавр
17.09 21:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

Напомним, за «Гавр» Кузяев успел провести четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Мостовой восхитился игрой 30-летнего россиянина, похвалив его за решение сменить чемпионат.

«Мы рады, что Далер играет и забивает, что, кстати, несвойственно ему. Огромный ему респект, что бросил «малину» и уехал во Францию, где много физически крепких ребят, но уже с первых туров зарекомендовал себя», — цитирует Мостового Sport24.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Гавр» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч команда Кузяева проведёт 17 сентября против «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Александр Мостовой Далер Кузяев
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ЛИОН ГАВР
Комментарии (2)
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ингерман
04 Сентября 2023 в 12:38
ай.. в рот ты брал.. А-ха-ха-ха! )))
Prince of Wales
04 Сентября 2023 в 11:40
Казань брал, Мостового знаю, во Франции был - кто такой Кузяев - знать не знаю.
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