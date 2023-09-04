Мостовой: «Огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

Напомним, за «Гавр» Кузяев успел провести четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Мостовой восхитился игрой 30-летнего россиянина, похвалив его за решение сменить чемпионат.

«Мы рады, что Далер играет и забивает, что, кстати, несвойственно ему. Огромный ему респект, что бросил «малину» и уехал во Францию, где много физически крепких ребят, но уже с первых туров зарекомендовал себя», — цитирует Мостового Sport24.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Гавр» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч команда Кузяева проведёт 17 сентября против «Лиона».