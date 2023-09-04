«Царь родился: во Франции восхищаются Кузяевым

Журналисты известной французской газеты Lequipe посвятили статью российскому полузащитнику «Гавра» Далеру Кузяеву. В последнем номере издания был опубликован материал с заголовком «Кузяев, царь родился».

Напомним, что в минувший уик-энд «Гавр» на своем домашнем стадионе принимал «Лорьян». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Один из голов себе в актив записал Кузяев. Это второй мяч россиянина в четырех играх за французский коллектив.

Далер перешел в «Гавр» на правах свободного агента. 30-летний полузащитник заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.