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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» отреагировали на громкие слова Неймара о «пережитом аде»

04 Сентября 2023 • 10:05 Комментировать

В «ПСЖ» отреагировали на громкие слова экс-нападающего клуба Неймара. Бразилец в недавнем интервью заявил, что он и аргентинец Лионель Месси пережили ад во французском клубе.

«Мы не даем комментариев по этому поводу. Что самое интересное, эти оба игрока хотели остаться в клубе», - передает слова представителей «ПСЖ» PSG Report.

Оба футболиста покинули парижский коллектив в летнее трансферное окно. Неймар перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль», а Месси подписал трудовое соглашение с американским «Интер Майами».

По итогам четырех туров Лиги 1 «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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