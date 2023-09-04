В «ПСЖ» отреагировали на громкие слова Неймара о «пережитом аде»

В «ПСЖ» отреагировали на громкие слова экс-нападающего клуба Неймара. Бразилец в недавнем интервью заявил, что он и аргентинец Лионель Месси пережили ад во французском клубе.

«Мы не даем комментариев по этому поводу. Что самое интересное, эти оба игрока хотели остаться в клубе», - передает слова представителей «ПСЖ» PSG Report.

Оба футболиста покинули парижский коллектив в летнее трансферное окно. Неймар перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль», а Месси подписал трудовое соглашение с американским «Интер Майами».

По итогам четырех туров Лиги 1 «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице.