Энрике отреагировал на слова Неймара о «пережитом аде» в «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал недавние высказывания нападающего Неймара о парижском клубе.

«Неймар сказал, что он и Месси пережили ад в «ПСЖ»? Это их личный опыт, мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Могу сказать лично о себе. Меня абсолютно все устраивает здесь, я тренирую отличную команду. В клубе доверяют мне на 100 процентов», - передает слова специалиста PSG Report.

Напомним, что Неймар и Месси покинули французский топ-клуб этим летом. Бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», а аргентинец трудоустроился в американский клуб «Интер Майами».