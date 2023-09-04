Луис Энрике оценил разгромную победу «ПСЖ» над «Лионом»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с представителями СМИ после крупной победы над «Лионом» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

«Это отличный результат, команда продемонстрировала великолепный настрой. Но впереди у нас еще долгий путь, нужно многое исправить. Впрочем, я вполне доволен амбициями и индивидуальностью нашей команды», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам четырех сыгранных туров парижане набрали восемь баллов и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий поединок столичный коллектив проведет против «Ниццы» 15 сентября.