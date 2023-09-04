Коло-Муани назвал имя любимой легенды «ПСЖ»

Новичок столичного «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани назвал своего любимого футболиста в истории парижского клуба.

«Мамаду Сако», - поведал нападающий в разговоре с клубной пресс-службой.

Мамаду является воспитанником академии парижского гранда. Он выступал за команду с 2006 по 2013 год.

Коло-Муани перешел в «ПСЖ» из франкфуртского «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Он заключил с парижанами долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. Сумма сделки составила 75 миллионов евро плюс бонусы.

Ближайший поединок «ПСЖ» проведет против «Ниццы» в пятницу, 15 сентября.