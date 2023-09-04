Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «Лиона» обратились к Блану

04 Сентября 2023 • 00:02 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:00

Фанаты «Лиона» обратились к главному тренеру команды Лорану Блану. Сделали они это самым очевидным способом – приготовив баннер и показав его на трибунах домашней арены лионцев во время воскресной игры с «ПСЖ».

«Лоран Блан, если у тебя нет яиц, чтобы сражаться, уволься», - гласил текст на нём.

А претензии к Блану от фанатов «ткачей» небезосновательны. За три стартовых тура до матча с «ПСЖ» (1:4) «Лион» набрал в турнирной таблице всего одно очко – клуб проиграл «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и сыграл в нулевую ничью с «Ниццей».

В следующем туре чемпионата Франции «Лион» сыграет дома против «Гавра». Относительно недавний полуфиналист Лиги чемпионов идёт на последнем, 18-м месте турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН ГАВР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
2
0
1.89 3.85 4.10
Видео
Окончен
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
1
4
3.60 4.40 1.91
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
00:02 · Франция. Лига 1
Фанаты «Лиона» обратились к Блану
03 Сентября
23:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» за тайм порвал в клочья оборону «Лиона»
21:15 · Франция. Лига 1
«Лион» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
20:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» добыла первую победу, разобравшись со «Страсбургом»
20:16 · Франция. Лига 1
​Неймар: «В ПСЖ» мы пережили ад – и я, и Месси» 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Отец Кузяева: «Далер ещё только адаптируется к новой команде»
18:01 · Франция. Лига 1
Гол Языджи со штрафного принёс «Лиллю» победу над «Монпелье»
18:00 · Франция. Лига 1
«Мец» с «Реймсом» выдали результативную ничью
17:43 · Франция. Лига 1
Головин заработал 50 результативных баллов в чемпионате Франции
17:21 · Франция. Лига 1
Кузяев забил свой второй гол за «Гавр»
16:45 · Германия. Бундеслига
​«Деньги не изменят твоего характера»: Фанаты «Айнтрахта» обратились к Коло-Муани после ухода в «ПСЖ»
16:04 · Франция. Лига 1
«Тулуза» упустила задел в два гола в матче с «Клермоном»
15:28 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Лорьяном»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Льорис объяснил, почему отказал «Ницце»
10:27 · Франция. Лига 1
Головин — о разгроме «Ланса»: «Всё сложилось так, как и планировали»
Все новости
Рекомендуем