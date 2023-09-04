Фанаты «Лиона» обратились к Блану

Фанаты «Лиона» обратились к главному тренеру команды Лорану Блану. Сделали они это самым очевидным способом – приготовив баннер и показав его на трибунах домашней арены лионцев во время воскресной игры с «ПСЖ».

«Лоран Блан, если у тебя нет яиц, чтобы сражаться, уволься», - гласил текст на нём.

А претензии к Блану от фанатов «ткачей» небезосновательны. За три стартовых тура до матча с «ПСЖ» (1:4) «Лион» набрал в турнирной таблице всего одно очко – клуб проиграл «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и сыграл в нулевую ничью с «Ниццей».

В следующем туре чемпионата Франции «Лион» сыграет дома против «Гавра». Относительно недавний полуфиналист Лиги чемпионов идёт на последнем, 18-м месте турнирной таблицы.