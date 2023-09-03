«ПСЖ» за тайм порвал в клочья оборону «Лиона»

После вялого старта «ПСЖ» набирает ход в чемпионате Франции. В матче четвёртого тура против «Лиона» столичная команда решила задачу на игру в течение первого тайма, забив четыре гола подряд. Мануэль Угарте заработал пенальти уже в первой атаке, и Килиан Мбаппе с точки зарядил на силу по центру, голкипер не смог выручить. В середине тайма Антони Лопеш не лучшим образом выбил мяч после подачи, и с острейшего угла Ашраф Хакими попал в рамку. «Лион» начал оживать и проверять голкипера, но Хакими тут же запустил мяч в перекладину. Маркос Асенсио получил вертикаль от Угарте и переиграл вратаря. А на 45-й минуте уже Асенсио вывел Мбаппе один на один - 4:0. Во втором тайме Усман Дембеле головой пробил в перекладину. «Лион» в итоге отыграл один гол, Корентен Толиссо переиграл голкипера с 11-метровой отметки.

«Лион» с одним очком на последнем месте, соперник с 8 баллами второй.