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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» за тайм порвал в клочья оборону «Лиона»

03 Сентября 2023 • 23:40 Комментировать
Лион
1:4
ПСЖ
окончен

После вялого старта «ПСЖ» набирает ход в чемпионате Франции. В матче четвёртого тура против «Лиона» столичная команда решила задачу на игру в течение первого тайма, забив четыре гола подряд. Мануэль Угарте заработал пенальти уже в первой атаке, и Килиан Мбаппе с точки зарядил на силу по центру, голкипер не смог выручить. В середине тайма Антони Лопеш не лучшим образом выбил мяч после подачи, и с острейшего угла Ашраф Хакими попал в рамку. «Лион» начал оживать и проверять голкипера, но Хакими тут же запустил мяч в перекладину. Маркос Асенсио получил вертикаль от Угарте и переиграл вратаря. А на 45-й минуте уже Асенсио вывел Мбаппе один на один - 4:0. Во втором тайме Усман Дембеле головой пробил в перекладину. «Лион» в итоге отыграл один гол, Корентен Толиссо переиграл голкипера с 11-метровой отметки.

«Лион» с одним очком на последнем месте, соперник с 8 баллами второй.

Протокол игры  
Лион1:4ПСЖ
  4'Мбаппе Килиан (0:1)
  20'Хакими Ашраф (0:2)
  38'Асенсио Марко (0:3)
  45'Мбаппе Килиан (0:4)
(1:4) Толиссо Корентен74'  
Лопеш АнтониМата КлинтонЧалета-Цар ДуеДиоманде СиналиТальяфико НиколасТолиссо Корентен  3' 80' (Лепнан Йоанн ( 80') Мэйтленд-Найлс Эйнсли  58'Шерки Райан 76' (Джеффиньо ( 76') Какере МаксансНуама Эрнест 76' (Альверо Скелли ( 76') Кадевере Тино 46' (Бальде Мама ( 46')
Запасные: Кумбеди СаэльО'Брайан ДжекРиу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш Мохамед
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка  48'Заир-Эмери Уоррен  73' 86' (Н'Дур Шер ( 86') Угарте Мануэль 75' (Рамуш Гонсалу ( 75') Витинья IIДембеле Усман 75' (Фабиан Руис ( 75') Асенсио Марко 75' (Баркола Бредли ( 75') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосДанилу ПерейраНавас КейлорТенас АрнауКюрзава Левен
03 сентября. Стадион "Гроупама Арена".

 

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