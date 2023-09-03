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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» добыла первую победу, разобравшись со «Страсбургом»

03 Сентября 2023 • 20:30 Комментировать
Ницца
2:0
Страсбург
окончен

В предпоследнем матче четвёртого тура Лиги 1 «Ницца» играла против «Страсбурга». Хозяева поля начали с трёх ничейных результатов и сегодня заслуженно победили. Морган Сансон мог открывать счет на 35-й минуте, но попал в штангу. И все же перед перерывом «Ницца» повела, Юсеф Аталь пробил в цель. Каркас помешал отличиться и Теремасу Моффи, а вот спустя семь минут он своего добился, замкнув передачу Жана-Клера Тодибо.

Команды набрали по шесть очков и делят шестое место.

Протокол игры  
Ницца2:0Страсбург
(1:0) Аталь Юсеф45'  
(2:0) Моффи Теремас75'  
Булка МарцинАталь Юсеф 69' (Бога Жереми ( 69') Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим  5'Бар Мельвен 77' (Перро Ромен ( 77') Сансон МорганНдайишимийе ЮссуфБудауи Хишем  82' 86' (Росарио Пабло ( 86') Лаборд Гаэтан 86' (Гессан Эванн ( 86') Моффи ТеремасДиоп Софьян 69' (Лотомба Жордан ( 69')
Запасные: Бульхенди ТеддиБуанани БадрединБальде АлиуБелахяне Реда
Селс МатцПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноАбакар Силла 84' (Прчич Саньин ( 84') Гильберт ФредерикДелен Тома 84' (Гамейро Кевин ( 84') Деминге Джесси 64' (Angelo Borges ( 64') Дукуре ИсмаэльДиарра Хабиб 64' (Баква Дилан ( 64') Сиссоко Ибраима  83' 84' (Сеная Марвин ( 84') Эмега Эмануэль
Запасные: Беллаароуч АлааСахи ДионМотиба ЛебоСоу Саиду
03 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Ницца Страсбург
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