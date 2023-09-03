«Ницца» добыла первую победу, разобравшись со «Страсбургом»

В предпоследнем матче четвёртого тура Лиги 1 «Ницца» играла против «Страсбурга». Хозяева поля начали с трёх ничейных результатов и сегодня заслуженно победили. Морган Сансон мог открывать счет на 35-й минуте, но попал в штангу. И все же перед перерывом «Ницца» повела, Юсеф Аталь пробил в цель. Каркас помешал отличиться и Теремасу Моффи, а вот спустя семь минут он своего добился, замкнув передачу Жана-Клера Тодибо.
Команды набрали по шесть очков и делят шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Аталь Юсеф45'
|(2:0) Моффи Теремас75'
Булка Марцин•Аталь Юсеф69' (Бога Жереми (69') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим• 5'Бар Мельвен77' (Перро Ромен (77') •Сансон Морган•Ндайишимийе Юссуф•Будауи Хишем 82'86' (Росарио Пабло (86') •Лаборд Гаэтан86' (Гессан Эванн (86') •Моффи Теремас•Диоп Софьян69' (Лотомба Жордан (69')
Селс Матц•Перрен Люка•Ньямси Жерзино•Абакар Силла84' (Прчич Саньин (84') •Гильберт Фредерик•Делен Тома84' (Гамейро Кевин (84') •Деминге Джесси64' (Angelo Borges (64') •Дукуре Исмаэль•Диарра Хабиб64' (Баква Дилан (64') •Сиссоко Ибраима 83'84' (Сеная Марвин (84') •Эмега Эмануэль
Запасные: Беллаароуч Алаа•Сахи Дион•Мотиба Лебо•Соу Саиду
03 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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