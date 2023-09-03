«Ницца» добыла первую победу, разобравшись со «Страсбургом»

В предпоследнем матче четвёртого тура Лиги 1 «Ницца» играла против «Страсбурга». Хозяева поля начали с трёх ничейных результатов и сегодня заслуженно победили. Морган Сансон мог открывать счет на 35-й минуте, но попал в штангу. И все же перед перерывом «Ницца» повела, Юсеф Аталь пробил в цель. Каркас помешал отличиться и Теремасу Моффи, а вот спустя семь минут он своего добился, замкнув передачу Жана-Клера Тодибо.

Команды набрали по шесть очков и делят шестое место.