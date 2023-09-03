​Неймар: «В ПСЖ» мы пережили ад – и я, и Месси»

Звёздный форвард сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о победе Лионеля Месси на чемпионате мира - 2022 в составе сборной Аргентины.

«Я был очень рад, но в то же время грустил, потому что Месси пережил обе стороны медали. Он был в раю со сборной Аргентины, выиграв в её составе все турниры за последние годы, но в «ПСЖ» мы пережили ад – и он, и я. Мы воссоединились в Париже, чтобы творить историю, выигрывать титулы. К сожалению, мы не успели.

Месси ушёл из «ПСЖ» не так, как он заслуживает. Он много тренируется, сражается и злится, когда проигрывает. Его несправедливо упрекали. Я был очень рад, что он выиграл чемпионат мира, поскольку сборная Бразилии вылетела раньше. Месси заслужил это», - слова Неймара приводит Ge Globo.