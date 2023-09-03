«Мец» с «Реймсом» выдали результативную ничью

В четвёртом туре чемпионата Франции «Мец» принимал «Реймс». Гости могли рассчитывать остаться на второй строчке в таблице в случае победы. Пропустив на седьмой минуте, они вели уже в начале второго тайма, но не смогли развить свой успех и пропустили в ответ на 63-й минуте - 2:2.
«Реймс» идет на третьем месте, соперник - в середине таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Сабали Шейх7'
|17'Дьяките Умар (1:1)
|52'Теума Тедди (1:2)
|(2:2) Джаллоу Абли63'
Укиджа Александр•Куао Коффи•Сане Садибу46' (Эрей Кристоф (46') •Канде Фали•Юдоль Матьё•Жан-Жак Данле•Н'Дорам Кевин•Камара Ламин•Элисор Симон62' (Джаллоу Абли (62') •Асоро Йоэль80' (Диалло Папе (80') •Сабали Шейх84' (Маига Хабиб (84')
Диуф Йеванн•Фоке Томас• 45'Агбаду Эммануэль60' (Окуму Джозеф (60') •Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо60' (Уилсон-Эсбранд Джош (60') •Манетси Маршал90' (Хадра Реда (90') •Матусива Азор•Теума Тедди 25'71' (Накамура Кейто (71') •Ито Дзюня•Дарами Мохаммед71' (Ричардсон Амир (71') • 80'Дьяките Умар 90'
03 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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