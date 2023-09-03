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Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец» с «Реймсом» выдали результативную ничью

03 Сентября 2023 • 18:00 Комментировать
Мец
2:2
Реймс
окончен

В четвёртом туре чемпионата Франции «Мец» принимал «Реймс». Гости могли рассчитывать остаться на второй строчке в таблице в случае победы. Пропустив на седьмой минуте, они вели уже в начале второго тайма, но не смогли развить свой успех и пропустили в ответ на 63-й минуте - 2:2.

«Реймс» идет на третьем месте, соперник - в середине таблицы.

Протокол игры  
Мец2:2Реймс
(1:0) Сабали Шейх7'  
  17'Дьяките Умар (1:1)
  52'Теума Тедди (1:2)
(2:2) Джаллоу Абли63'  
Укиджа АлександрКуао КоффиСане Садибу 46' (Эрей Кристоф ( 46') Канде ФалиЮдоль МатьёЖан-Жак ДанлеН'Дорам КевинКамара ЛаминЭлисор Симон 62' (Джаллоу Абли ( 62') Асоро Йоэль 80' (Диалло Папе ( 80') Сабали Шейх 84' (Маига Хабиб ( 84')
Запасные: Атта АртурЖан Н'ГессанВан Ден Керкхоф КевинJoseph NduquidiДиш Гийом
Диуф ЙеваннФоке Томас  45'Агбаду Эммануэль 60' (Окуму Джозеф ( 60') Абдельамид ЮнисДе Смет Тибо 60' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 60') Манетси Маршал 90' (Хадра Реда ( 90') Матусива АзорТеума Тедди  25' 71' (Накамура Кейто ( 71') Ито ДзюняДарами Мохаммед 71' (Ричардсон Амир ( 71'  80') Дьяките Умар  90'
Запасные: Диаките ИбрахимАтангана-Эдоа ВалентинОльеро АлександрMamadou Diakhon
03 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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