«Мец» с «Реймсом» выдали результативную ничью

В четвёртом туре чемпионата Франции «Мец» принимал «Реймс». Гости могли рассчитывать остаться на второй строчке в таблице в случае победы. Пропустив на седьмой минуте, они вели уже в начале второго тайма, но не смогли развить свой успех и пропустили в ответ на 63-й минуте - 2:2.

«Реймс» идет на третьем месте, соперник - в середине таблицы.