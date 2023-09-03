Головин заработал 50 результативных баллов в чемпионате Франции

В матче четвертого тура французского чемпионата «Монако» неожиданно легко расправилось с «Лансом» - монегаски забили сопернику три безответных мяча. Один из них на свой счет записал Александр Гоовин, этот гол стал для него первым в сезоне.

Более того, он позволил Головину достичь отметки в пятьдесят результативных баллов за все время выступлений во Франции. Они распределяются следующим образом - двадцать три раза Головин поражал ворота соперников лично, и еще двадцать семь раз удачно ассистировал своим партнерам.

В следующем туре Лиги 1 клуб Головина сыграет с «Лансом».