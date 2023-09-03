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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» упустила задел в два гола в матче с «Клермоном»

03 Сентября 2023 • 16:04 Комментировать
Тулуза
2:2
Клермон
окончен

В четвёртом туре Лиги 1 «Тулуза» принимала главного аутсайдера сезона, «Клермон». У хозяев всё получалось в дебюте, Закария Абухляль и Франк Магри обеспечили задел в два гола к 14-й минуте. А противник отыграл один мяч с пенальти. В целом хозяева продолжали играть по счету, не позволяя «Клермону» бить в створ, но все же на 90-й минуте Флоран Ожье сравнял счет - 2:2.

У «Клермона» первое очко в таблице, у соперника - пять.

Протокол игры  
Тулуза2:2Клермон
(1:0) Абухляль Закария8'  
(2:0) Магри Франк14'  
  34'Киэ Грежон (2:1)
  90'Ожье Флоран (2:2)
Рестес ГийомКоста ЛоганНиколайсен РасмусДиарра МуссаДеслер МиккелКассерес Кристиан 59' (Шмидт Никлас ( 59') Сьерро ВенсанХелаберт Сесар 59' (Даллинга Тийс ( 59'  90') Суасо ГабриэльАбухляль Закария 84' (Доннум Арон ( 84') Магри Франк 74' (Генро Денис ( 74')
Запасные: Домингес АлексБеграуи ЯнисКебен КевинБангре МамадиКаманзи Уоррен
Диао Мори  90'Сейду Алиду  73'Ожье ФлоранПельмар АндиЗеффан Мехди 64' (Аллевина Джим ( 64') Вивальдо Боргес до Сантос НетоГоналон Максим 75' (Рашани Эльбасан ( 75') Гастьен ЙоанЧам МухаммедБутубба Биляль  37' 75' (Маньен Йоанн ( 75') Киэ Грежон 76' (Андрич Комнен ( 76')
Запасные: Кейта ХабибМаурер АйманБела ЖеремиКонате ШейкНдиайе Массамба
03 сентября. Стадион "Мунисипал".

 

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Тулуза Клермон
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