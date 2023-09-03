«Тулуза» упустила задел в два гола в матче с «Клермоном»

В четвёртом туре Лиги 1 «Тулуза» принимала главного аутсайдера сезона, «Клермон». У хозяев всё получалось в дебюте, Закария Абухляль и Франк Магри обеспечили задел в два гола к 14-й минуте. А противник отыграл один мяч с пенальти. В целом хозяева продолжали играть по счету, не позволяя «Клермону» бить в створ, но все же на 90-й минуте Флоран Ожье сравнял счет - 2:2.
У «Клермона» первое очко в таблице, у соперника - пять.
Протокол игры
|(1:0) Абухляль Закария8'
|(2:0) Магри Франк14'
|34'Киэ Грежон (2:1)
|90'Ожье Флоран (2:2)
Рестес Гийом•Коста Логан•Николайсен Расмус•Диарра Мусса•Деслер Миккел•Кассерес Кристиан59' (Шмидт Никлас (59') •Сьерро Венсан•Хелаберт Сесар59' (Даллинга Тийс (59') • 90'Суасо Габриэль•Абухляль Закария84' (Доннум Арон (84') •Магри Франк74' (Генро Денис (74')
Диао Мори• 90'Сейду Алиду• 73'Ожье Флоран•Пельмар Анди•Зеффан Мехди64' (Аллевина Джим (64') •Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Гоналон Максим75' (Рашани Эльбасан (75') •Гастьен Йоан•Чам Мухаммед•Бутубба Биляль 37'75' (Маньен Йоанн (75') •Киэ Грежон76' (Андрич Комнен (76')
03 сентября. Стадион "Мунисипал".
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