«Тулуза» упустила задел в два гола в матче с «Клермоном»

В четвёртом туре Лиги 1 «Тулуза» принимала главного аутсайдера сезона, «Клермон». У хозяев всё получалось в дебюте, Закария Абухляль и Франк Магри обеспечили задел в два гола к 14-й минуте. А противник отыграл один мяч с пенальти. В целом хозяева продолжали играть по счету, не позволяя «Клермону» бить в створ, но все же на 90-й минуте Флоран Ожье сравнял счет - 2:2.

У «Клермона» первое очко в таблице, у соперника - пять.