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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4

03 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Лион
0:4
ПСЖ
1 5.20 X 4.60 2 1.60
2-й тайм

В рамках четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Лион» играет с «ПСЖ».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча Лион - ПСЖ

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Протокол игры  
Лион0:4ПСЖ
 4'Мбаппе Килиан (0:1)
 20'Хакими Ашраф (0:2)
 38'Асенсио Марко (0:3)
 45'Мбаппе Килиан (0:4)
Лопеш АнтониМата КлинтонЧалета-Цар ДуеДиоманде СиналиТальяфико НиколасТолиссо Корентен  3'Мэйтленд-Найлс Эйнсли  58'Шерки РайанКакере МаксансНуама ЭрнестКадевере Тино 46' (Бальде Мама ( 46')
Запасные: Кумбеди СаэльО'Брайан ДжекРиу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедДжеффиньоАльверо Скелли
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка  48'Заир-Эмери УорренУгарте МануэльВитинья IIДембеле УсманАсенсио МаркоМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосН'Дур ШерДанилу ПерейраРамуш ГонсалуБаркола БредлиФабиан РуисНавас КейлорТенас АрнауКюрзава Левен
03 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
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