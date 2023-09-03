«Лион» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4

В рамках четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Лион» играет с «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лион - ПСЖ
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Протокол игры
|4'Мбаппе Килиан (0:1)
|20'Хакими Ашраф (0:2)
|38'Асенсио Марко (0:3)
|45'Мбаппе Килиан (0:4)
Лопеш Антони•Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе•Диоманде Синали•Тальяфико Николас•Толиссо Корентен• 3'Мэйтленд-Найлс Эйнсли• 58'Шерки Райан•Какере Максанс•Нуама Эрнест•Кадевере Тино46' (Бальде Мама (46')
03 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
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