Головин — о разгроме «Ланса»: «Всё сложилось так, как и планировали»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался после победы своей команды над «Лансом» (3:0) в четвёртом туре чемпионата Франции.

«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В этой игре все сложилось так, как и планировали», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Хавбек заявил, что быстрый гол всегда придает уверенности команде, добавив, что в этот раз «Монако» отлично сыграл в обороне.

Стоит сказать, что Головин провел на поле все 90 минут в матче с «Лансом» и отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Монако» является лидером в турнирной таблице Лиги 1, сумев набрать десять очков.