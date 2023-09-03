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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — о голе «Лансу»: «Нужно отметить своевременную и удобную передачу партнёра»

03 Сентября 2023 • 10:20 Комментировать
Монако
3:0
Ланс
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после первого забитого гола в текущем сезоне чемпионата Франции.

В четвертом туре монегаски разгромили «Ланс» со счетом 3:0. Головин провел на поле все 90 минут и стал автором одного из забитых мячей своей команды.

«В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера. Мы неплохо стартовали в чемпионате, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет», — заявил Головин «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что главные игры у «Монако» еще впереди, поэтому пока не стоит заострять внимание на лидерстве команды в Лиге 1.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл в четырех матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Монако» возглавляет Лигу 1, набрав десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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