Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас может сменить клуб после закрытия европейского трансферного окна.

Парижане планировали отпустить костариканца летом, но так и не получили предложений, соответствующих запросам. Согласно сведениям журналиста Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» всё ещё планирует найти для Наваса другой клуб. Трансферное окно в Турции и Саудовской Аравии ещё не закрылось – на 36-летнего вратаря вполне может появиться спрос среди представителей данных чемпионатов.

Кейлор Навас провёл на скамейке запасных все три матча «ПСЖ» в текущем сезоне. Контракт футболиста рассчитан до следующего лета.