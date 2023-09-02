Полузащитник Джорджиньо Вейналдум официально перебрался в «Аль-Иттифак».

Слухи о вероятном переезде нидерландца в «Аль-Иттифак» появились в последние дни августа, и теперь трансфер подтвердила пресс-служба саудовского клуба. Трудовой договор 32-летнего игрока рассчитан на три года.

Джорджиньо Вейналдум выступал за «ПСЖ» с момента прихода из «Ливерпуля» в 2021 году в качестве свободного агента. В общей сложности в активе хавбека три забитых мяча и три голевые передачи в 38 поединках за парижан во всех соревнованиях. В сезоне-2022/23 футболист выступал за итальянскую «Рому» на правах аренды.