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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и стать единоличным лидером чемпионата Франции

02 Сентября 2023 • 23:54 Комментировать
Монако
3:0
Ланс
окончен

«Монако» и «Ланс» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч четвертого тура Лиги 1 состоялся 2 сентября на стадионе «Луи II».

Видеотрансляция матча Монако - Ланс

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Протокол игры  
Монако3:0Ланс
(1:0) Синго Вилфред24'  
(2:0) Головин Александр36'  
(3:0) Марипан Гильермо59'  
Кён ФилиппСинго ВилфредМарипан ГильермоМагасса Сунгуту  33'Скардовелли Вандерсон  52' 85' (Дьятта Крепен ( 85') Кайо ЭнрикеФофана ЮссуфКамара Мохамед  47' 74' (Закария Денис ( 74') Минамино Такуми 85' (Аклиуш Манес ( 85') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам 74' (Балогун Фоларин ( 74'  79')
Запасные: Якобс ИсмаилБоаду МиронМаецки РадославМатазо ЭлиоМатсима Крислен
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина Факундо  64'Сотока ФлорианАйдара Массадио 46' (Мачадо Дейвер ( 46') Абдул-Самед СалисСпирингс Стейн  23' 57' (Диуф Энди ( 57') Томассон Адриен 72' (Гилавоги Морган ( 72') Фюльжени Анжело 72' (Сишуба Аянда ( 72') Вахи Элю 72' (Саид Уэсли ( 72')
Запасные: Коста ДавидХусанов АбдукодирКортес ОскарЛека Жан-Луи
02 сентября. Стадион "Луи II".

 

«Монако» против «Ланса» - главная афиша четвёртого тура Лиги 1. Если вы пропустили прошлый сезон, то напоминаем, что «Ланс» занял второе место и получил право на групповой этап Лиги чемпионов. На игру с таким серьёзным соперником Хюттер тасовать состав не стал, впереди вышла уже привычная тройка – под нападающим играли Головин и Минамино, на острие орудовал Бен-Йеддер. В запасе остался Балогун, которого только купили у «Арсенала» за 30 миллионов евро.

По-хозяйски начал «Монако», захватил мяч, территорию и стал накатывать атаками. Правда, долгое время подходы к воротам Бриса Самба вообще опасными не были. Только к середине первого тайма прозвенел звоночек, когда Такуми Минамино дальним ударом размял голкипера. У перекладины достал мяч Самба, переведя его на угловой. А корнер стал голевым: Кайо Энрике навесил, мощный Вилфред Синго всех перевисел в воздухе и по классике кивнул под штангу – 1:0.

После гола игра вновь затихла, чтобы вспыхнуть через 12 минут. И к нашей радости, зажёг её именно Александр Головин. Очень мягко покатил к углу вратарской площади Такуми Минамино, а набежавший россиянин в касание решил эпизод – 2:0. На перерыв «Монако» ушёл с хорошим преимуществом, а «Ланс» совсем не создал опасных моментов, проведя всего одну толковую атаку с ударом в створ ворот.

После перерыва ситуация не изменилась. «Монако» владел инициативой, чувствовал себя спокойно, а на исходе часа игры сумел повторить первый гол. Фофана пробил со средней дистанции, опасный рикошет едва не закинул мяч в сетку – угловой. Корнер исполнил Кайо Энрике, вновь навес пошёл на мощного центрального защитника, которым теперь оказался Марипан. Гильермо по лекалам Синго пробил под штангу – 3:0.

Дальше разудалый «Монако» неожиданно засушил игру. Правда, во многом этому способствовали стыки, микротравмы и замены, но и монегаски стали играть осторожнее. В итоге «Монако» сохранил разгромный счёт и стал единоличным лидером Лиги 1. А вот за «Ланс» очень тревожно, команде скоро стартовать в Лиге чемпионов.

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