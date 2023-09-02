Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и стать единоличным лидером чемпионата Франции

«Монако» и «Ланс» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч четвертого тура Лиги 1 состоялся 2 сентября на стадионе «Луи II».

«Монако» против «Ланса» - главная афиша четвёртого тура Лиги 1. Если вы пропустили прошлый сезон, то напоминаем, что «Ланс» занял второе место и получил право на групповой этап Лиги чемпионов. На игру с таким серьёзным соперником Хюттер тасовать состав не стал, впереди вышла уже привычная тройка – под нападающим играли Головин и Минамино, на острие орудовал Бен-Йеддер. В запасе остался Балогун, которого только купили у «Арсенала» за 30 миллионов евро.

По-хозяйски начал «Монако», захватил мяч, территорию и стал накатывать атаками. Правда, долгое время подходы к воротам Бриса Самба вообще опасными не были. Только к середине первого тайма прозвенел звоночек, когда Такуми Минамино дальним ударом размял голкипера. У перекладины достал мяч Самба, переведя его на угловой. А корнер стал голевым: Кайо Энрике навесил, мощный Вилфред Синго всех перевисел в воздухе и по классике кивнул под штангу – 1:0.

После гола игра вновь затихла, чтобы вспыхнуть через 12 минут. И к нашей радости, зажёг её именно Александр Головин. Очень мягко покатил к углу вратарской площади Такуми Минамино, а набежавший россиянин в касание решил эпизод – 2:0. На перерыв «Монако» ушёл с хорошим преимуществом, а «Ланс» совсем не создал опасных моментов, проведя всего одну толковую атаку с ударом в створ ворот.

После перерыва ситуация не изменилась. «Монако» владел инициативой, чувствовал себя спокойно, а на исходе часа игры сумел повторить первый гол. Фофана пробил со средней дистанции, опасный рикошет едва не закинул мяч в сетку – угловой. Корнер исполнил Кайо Энрике, вновь навес пошёл на мощного центрального защитника, которым теперь оказался Марипан. Гильермо по лекалам Синго пробил под штангу – 3:0.

Дальше разудалый «Монако» неожиданно засушил игру. Правда, во многом этому способствовали стыки, микротравмы и замены, но и монегаски стали играть осторожнее. В итоге «Монако» сохранил разгромный счёт и стал единоличным лидером Лиги 1. А вот за «Ланс» очень тревожно, команде скоро стартовать в Лиге чемпионов.