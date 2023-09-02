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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин отметился голом в матче против «Ланса»

02 Сентября 2023 • 22:46 Комментировать
Монако
3:0
Ланс
окончен

Сейчас проходит матч четвёртого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лансом», который будет участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и на 36-й минуте смог отметиться забитым мячом с передачи Такуми Минамино, тем самым удвоив преимущество своей команды.

Стоит отметить, что это первый забитый мяч у 27-летнего футболиста в нынешнем сезоне Лиги 1.

Прямая текстовая трансляция матча «Монако» - «Ланс» проходит на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ланс Александр Головин
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