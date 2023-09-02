«Аль-Араби» предложил за Верратти 50 миллионов евро

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти всё ещё может покинуть свою команду. Если в Европе трансферное окно уже закрыто, то в Саудовской Аравии местные клубы всё ещё могут совершать сделки. По сообщениям от журналиста Абделлаха Бульмы, «Аль-Араби» сделал предложение «ПСЖ» за Верратти в размере 50 миллионов евро.

Источник сообщает, что клубы в данный момент ведут активные переговоры с целью найти компромисс. Напомним, Верратти не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике.

Марко выступает за «ПСЖ» с 2012 года, когда перебрался из итальянской «Пескары». Верратти несколько месяцев назад подписал новый контракт с парижским клубом.