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Чемпионат Франции. Лига 1

Коло-Муани: «Меня привлёк проект «ПСЖ», не терпится поиграть в этих цветах»

02 Сентября 2023 • 10:01 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
1 5.50 X 4.90 2 1.55
03.09 21:45

Нападающий Рандаль Коло-Муани прокомментировал свой трансфер из франкфуртского «Айнтрахта» в французский «ПСЖ». Напомним, парижане оформили сделку за 75 миллионов евро + 12 миллионов в виде бонусов.

«Очень приятно вернуться к истокам. Меня очень привлёк проект клуба. Теперь мне не терпится начать тренироваться и играть в этих цветах», – цитирует Коло-Муани официальный сайт «ПСЖ».

Отметим, что Коло-Муани провёл всего один сезон в Бундеслиге, в котором отметился 15 голами и 11 результативными передачами. До перехода в «Айнтрахт» французский нападающий выступал на родине за «Нант».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рандаль Коло-Муани
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ЛИОН ПСЖ
Комментарии (1)
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topcat22
02 Сентября 2023 в 10:05
Проект... Выгнать Мбвппе подальше и тогда это будет хорошая добротная команда, за которой возможно интересно будет посмотреть. Как было ещё когда играл Ибра.
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