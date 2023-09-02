Коло-Муани: «Меня привлёк проект «ПСЖ», не терпится поиграть в этих цветах»

Нападающий Рандаль Коло-Муани прокомментировал свой трансфер из франкфуртского «Айнтрахта» в французский «ПСЖ». Напомним, парижане оформили сделку за 75 миллионов евро + 12 миллионов в виде бонусов.

«Очень приятно вернуться к истокам. Меня очень привлёк проект клуба. Теперь мне не терпится начать тренироваться и играть в этих цветах», – цитирует Коло-Муани официальный сайт «ПСЖ».

Отметим, что Коло-Муани провёл всего один сезон в Бундеслиге, в котором отметился 15 голами и 11 результативными передачами. До перехода в «Айнтрахт» французский нападающий выступал на родине за «Нант».