В «ПСЖ» высказались о покупке Коло-Муани

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

«Рады видеть Рандаля в нашей команде. Клуб приложил максимум усилий, чтобы заполучить этого футболиста. Коло-Муани – потрясающий игрок, который предан «ПСЖ» и нашему проекту. Мы довольны, что подписали его», - передает слова руководителя пресс-служба парижского гранда.

Напомним, что о трансфере нападающего было объявлено в пятницу, 1 сентября. Рандаль подписал с парижанами контракт на пять лет. Сумма сделки оценивается в 95 миллионов евро, включая бонусы.