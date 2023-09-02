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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» высказались о покупке Коло-Муани

02 Сентября 2023 • 09:46 Комментировать

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

«Рады видеть Рандаля в нашей команде. Клуб приложил максимум усилий, чтобы заполучить этого футболиста. Коло-Муани – потрясающий игрок, который предан «ПСЖ» и нашему проекту. Мы довольны, что подписали его», - передает слова руководителя пресс-служба парижского гранда.

Напомним, что о трансфере нападающего было объявлено в пятницу, 1 сентября. Рандаль подписал с парижанами контракт на пять лет. Сумма сделки оценивается в 95 миллионов евро, включая бонусы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Рандаль Коло-Муани
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