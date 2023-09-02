Испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат перебрался из чемпионата Франции в португальскую Примейру. 30-летний футболист будет выступать за лиссабонскую «Бенфику» на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Бернат – воспитанник академии испанской «Валенсии». В парижский гранд он перебрался в 2018 году, но так и не стал основным игроком команды.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 поединках парижского коллектива в рамках чемпионата Франции. Бернат забил один гол, сделал четыре результативные передачи и получил одну желтую карточку.