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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» упустил победу над «Нантом», играя почти весь матч в большинстве

02 Сентября 2023 • 00:10 Комментировать
Нант
1:1
Марсель
окончен

Четвёртый тур чемпионата Франции стартовал необычным матчем. «Нант» играл против захватившего лидерства «Марселя» и на девятой минуте оказался в меньшинстве при счете 0:1. На четвертой минуте удар Хоакина Корреа был парирован, но Исмаила Сарр добил мяч. А вскоре за фол последней надежды удалили Бастьена Мелийу. Под конец тайма Мостафа Мохамед сравнял счет. Вторую половину поединка гости провели в атаках, пробили суммарно 23 раза, но результат не изменился - 1:1. Марсельцы с 8 очками вышли на чистое первое место, у противника два пункта.

Протокол игры  
Нант1:1Марсель
  4'Сарр Исмаила (0:1)
(1:1) Мохамед Мостафа39'  
Дескамп РемиКастеллетто Жан-ШарльКёмерт ЭрайМепийу Бастьен  9'Пьер-Габриэль Ронаэль 74' (Коко Маркус ( 74') Мерлин КвентинЧиривелья Педро 88' (Мутуссами Самуэль ( 88') Дуглас ГомесАдсон 46' (Бамба Абдул-Кадер ( 46') Саймон Мозес 90' (Маркус Аленсар ( 90') Мохамед Мостафа 73' (Ганаго Игнатиус ( 73')
Запасные: Аппюа СтредерПетрич ДенисПаллуа НиколяМолле Флоран
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльМБемба ШансельЛоди РенанСарр ИсмаилаРонжье Валентин  70'Верету ЖорданКорреа Хоакин 64' (Ндиайе Ильман ( 64') Оливейра ВиторОбамеянг Пьер-Эмерик  26'
Запасные: Ван Нек ЙеллеНьякосси РоджериоУнаи АззединСогло ЭмранНадир БилалБалерди ЛеонардоБланко РубенМуге Франсуа
01 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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