«Марсель» упустил победу над «Нантом», играя почти весь матч в большинстве

Четвёртый тур чемпионата Франции стартовал необычным матчем. «Нант» играл против захватившего лидерства «Марселя» и на девятой минуте оказался в меньшинстве при счете 0:1. На четвертой минуте удар Хоакина Корреа был парирован, но Исмаила Сарр добил мяч. А вскоре за фол последней надежды удалили Бастьена Мелийу. Под конец тайма Мостафа Мохамед сравнял счет. Вторую половину поединка гости провели в атаках, пробили суммарно 23 раза, но результат не изменился - 1:1. Марсельцы с 8 очками вышли на чистое первое место, у противника два пункта.
Протокол игры
|4'Сарр Исмаила (0:1)
|(1:1) Мохамед Мостафа39'
Дескамп Реми•Кастеллетто Жан-Шарль•Кёмерт Эрай•Мепийу Бастьен• 9'Пьер-Габриэль Ронаэль74' (Коко Маркус (74') •Мерлин Квентин•Чиривелья Педро88' (Мутуссами Самуэль (88') •Дуглас Гомес•Адсон46' (Бамба Абдул-Кадер (46') •Саймон Мозес90' (Маркус Аленсар (90') •Мохамед Мостафа73' (Ганаго Игнатиус (73')
Запасные: Аппюа Стредер•Петрич Денис•Паллуа Николя•Молле Флоран
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•МБемба Шансель•Лоди Ренан•Сарр Исмаила•Ронжье Валентин• 70'Верету Жордан•Корреа Хоакин64' (Ндиайе Ильман (64') •Оливейра Витор•Обамеянг Пьер-Эмерик 26'
01 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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