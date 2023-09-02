«Марсель» упустил победу над «Нантом», играя почти весь матч в большинстве

Четвёртый тур чемпионата Франции стартовал необычным матчем. «Нант» играл против захватившего лидерства «Марселя» и на девятой минуте оказался в меньшинстве при счете 0:1. На четвертой минуте удар Хоакина Корреа был парирован, но Исмаила Сарр добил мяч. А вскоре за фол последней надежды удалили Бастьена Мелийу. Под конец тайма Мостафа Мохамед сравнял счет. Вторую половину поединка гости провели в атаках, пробили суммарно 23 раза, но результат не изменился - 1:1. Марсельцы с 8 очками вышли на чистое первое место, у противника два пункта.