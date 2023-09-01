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Чемпионат Франции. Лига 1

Агилар перебрался из «Монако» в «Ланс» официально

01 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Монако
...
Ланс
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Через 20 ч. 46 мин.

30-летний защитник Рубен Агилар официально перешёл из «Монако» в «Ланс». О переходе новичка в линию обороны сообщает клубная пресс-служба. Сумма компенсации его бывшему клубу составила 3,5 млн евро, делится Transfermarkt, между игроком и его новым клубом подписан трёхлетний контракт.

Основное амплуа Агилара – правый защитник, он выступал за монегасков на протяжении четырёх последних сезонов. Ранее играл за такие клубы как «Гренобль», «Осер» и «Монпелье».

Напомним, «Ланс» в этом сезоне выступит в Лиге чемпионов, соперниками по квартету В для серебряного призёра чемпионата Франции будут «Севилья», «Арсенал» и ПСВ.

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