30-летний защитник Рубен Агилар официально перешёл из «Монако» в «Ланс». О переходе новичка в линию обороны сообщает клубная пресс-служба. Сумма компенсации его бывшему клубу составила 3,5 млн евро, делится Transfermarkt, между игроком и его новым клубом подписан трёхлетний контракт.

Основное амплуа Агилара – правый защитник, он выступал за монегасков на протяжении четырёх последних сезонов. Ранее играл за такие клубы как «Гренобль», «Осер» и «Монпелье».

Напомним, «Ланс» в этом сезоне выступит в Лиге чемпионов, соперниками по квартету В для серебряного призёра чемпионата Франции будут «Севилья», «Арсенал» и ПСВ.