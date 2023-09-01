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«Монако» отпустит Головина в сборную России

01 Сентября 2023 • 18:46 Комментировать

Жюльен Кревелье, который работает на должности пресс-атташе «Монако», ответил на вопрос о вызове Александра Головина в сборную России.

Напомним, что сборная России в сентябре проведёт три товарищеских матча – два против олимпийской сборной Египта и один против национальной сборной Катара.

«В наших планах отпустить Александра Головина в сборную России. «Монако» не будет препятствовать отъезду футболиста на сборы своей национальной команды», - ответ Кревелье приводит Sport24.

Ранее сборная России сообщила, что в играх с египтянами возраст команды будет соответствовать возрасту команды-соперника. Очевидно, 27-летний Головин в этих матчах участвовать не будет.

Отметим, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин
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