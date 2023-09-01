Вейналдум — игрок «Аль-Иттифака»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттифак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 32-летнего нидерландца составит 9 миллионов евро. Контракт Вейналдума с «Аль-Иттифаком» будет рассчитан на три года.

Напомним, что прошлый сезон Вейналдум провёл на правах аренды в «Роме». Полузащитник принял участие в 23 матчах итальянского клуба, забил в них два мяча и отдал одну результативную передачу.

Наибольшую известность Вейналдум обрёл благодаря своим выступлениям в составе «Ливерпуля», с которым успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Отметим, что возглавляет «Аль-Иттифак» легенда мерсисайдского клуба Стивен Джеррард.