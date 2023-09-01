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Чемпионат Франции. Лига 1

Вейналдум — игрок «Аль-Иттифака»

01 Сентября 2023 • 11:39 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Дамак
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02.09 21:00

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттифак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 32-летнего нидерландца составит 9 миллионов евро. Контракт Вейналдума с «Аль-Иттифаком» будет рассчитан на три года.

Напомним, что прошлый сезон Вейналдум провёл на правах аренды в «Роме». Полузащитник принял участие в 23 матчах итальянского клуба, забил в них два мяча и отдал одну результативную передачу.

Наибольшую известность Вейналдум обрёл благодаря своим выступлениям в составе «Ливерпуля», с которым успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Отметим, что возглавляет «Аль-Иттифак» легенда мерсисайдского клуба Стивен Джеррард.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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