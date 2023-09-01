«ПСЖ» отдаст Берната в аренду «Бенфике»

Испанский защитник Хуан Бернат близок к уходу из французского «ПСЖ». Согласно сведениям журналистов Lequipe, новым клубом 30-летнего футболиста станет лиссабонская «Бенфика».

Стороны провели переговоры и согласовали переход Берната на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Трудовое соглашение испанца с парижским грандом рассчитано до 2025 года. В составе французского коллектива Бернат сыграл 128 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.