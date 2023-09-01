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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркола высказался о переходе в «ПСЖ»

01 Сентября 2023 • 07:51 Комментировать

Новоиспеченный футболист столичного «ПСЖ» Брэдли Баркола поделился впечатлениями от перехода в стан чемпиона французской Лиги 1. Предыдущим клубом игрока был «Лион».

«Я безумно рад этому трансферу. Горжусь, что пополнил ряды такого большого клуба. «ПСЖ» имеет огромные амбиции, выступает в сильнейших турнирах. Я хочу отдать все силы ради этой команды», - передает слова 20-летнего исполнителя пресс-служба парижского гранда.

Напомним, что Баркола присоединился к «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна. Нападающий подписал с парижанами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Брэдли Баркола
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