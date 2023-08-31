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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркола – игрок «ПСЖ» официально

31 Августа 2023 • 23:44 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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03.09 21:45

Французский «ПСЖ» официально объявил о переходе молодого таланта из «Лиона» - в составе гранда карьеру продолжит 20-летний вингер Бредли Баркола.

Сумма, уплаченная «Лиону» за игрока, по данным Transfermarkt – 42 млн евро. Контракт стороны подписали на пять ближайших сезонов. В новом клубе он будет выступать под 29-м номером. Ранее утром сообщалось, что футболист уже прибыл в расположение «ПСЖ», где проходит обязательный медосмотр.

Отметим, что в прошлом сезоне в рамках французской Лиги 1 этот молодой футболист отличился 13 голевыми действиями – пятью голами и восемью ассистами.

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ЛИОН ПСЖ
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