Французский «ПСЖ» официально объявил о переходе молодого таланта из «Лиона» - в составе гранда карьеру продолжит 20-летний вингер Бредли Баркола.

Сумма, уплаченная «Лиону» за игрока, по данным Transfermarkt – 42 млн евро. Контракт стороны подписали на пять ближайших сезонов. В новом клубе он будет выступать под 29-м номером. Ранее утром сообщалось, что футболист уже прибыл в расположение «ПСЖ», где проходит обязательный медосмотр.

Отметим, что в прошлом сезоне в рамках французской Лиги 1 этот молодой футболист отличился 13 голевыми действиями – пятью голами и восемью ассистами.