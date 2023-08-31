​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента «ПСЖ», ответил на вопрос о будущем звёздного форварда Килиана Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе недавно на какое-то время отстраняли от команды из-за нежелания продлевать контракт. Позже форварда восстановили в составе.

«У нас были очень хорошие дискуссии с Килианом. Он великолепный игрок, большая личность и профессионал. Новый контракт с ним? Я не хочу об этом говорить. Мбаппе – игрок «ПСЖ», - сказал аль-Хелаифи RMC Sport.

Отметим, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.